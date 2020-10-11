涉播獨遭釘牌　九龍塘宣道小學教師明提上訴申請

九龍塘宣道小學一名教師被教育局以「專業失德」為由將其釘牌。

九龍塘宣道小學一名教師被教育局以「專業失德」為由將其釘牌，協助該名教師的教協今日（11日）召開記者會，指教育局對該教師的指控完全不成立，要求當局撤回對涉事多名教師及校長的警告信及除牌決定，並就事件向教學團隊致歉，又宣布明日（12日）將會提交上訴申請書。

教協理事張銳輝批評當局釘牌的決定是「極刑」，又指教育局在記者會上的說法是誤導市民。他解釋，教案所播放的20多分鐘影片中，包含特首林鄭月娥及行政會議成員湯家驊反對港獨的言論，同時亦設有討論環節，並非如局方指，教案用上85分鐘講述民族黨及港獨。

對於教育局指該教師強加港獨思想於學生，教育界議員葉建源指該講法完全錯誤，該課堂很著重討論，學生在課堂上有不同看法，又指學生有思想空間，當局亦有沒有找到對學生造成實際損害的證據。葉表示，很難估計上訴成數，因過往上訴委員會的案件比較細微，亦沒有相似案例可參考，他期望委員會可持平處理。

對於教育局局長楊潤雄指，教學時觸及港獨議題須引導港獨不可行的結論，葉認為該教育理論倒退，若硬生生把思想強加在學生身上方法，會引起學生反彈之餘，亦是低水平做法。他認為應透過互動討論，讓學生思考後得出不可行的結論。

教育局回覆查詢指，對教協的看法表示極度遺憾，呼籲正確認識香港的憲政地位，以及持守專業精神，維護教育人員的專業操守。局方重申，有關決定是按照《教育條例》及既定程序嚴肅調查，強調是依法辦事，就有關個案進行了深入和全面的考慮。