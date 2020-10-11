避談專家批政府抗疫焦點不正確　陳肇始：需兼顧各檢測方向

新冠肺炎疫情反覆，近日出現不同爆發群組，加上臨近冬季，憂慮疫情會與流感高峰「雙疫夾擊」。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今早(11日)在電台節目批評政府於本地過去的病毒檢測方向和焦點不正確。食物及衞生局局長陳肇始對此未有正面回應，僅稱當局無忽略徵狀較輕微的患者，亦一直有讓他們透過私家醫生或普通科門診接受檢測，又謂政府在各個檢測方向都需要做。

陳表示，在社區設立臨時檢測中心及針對特定高危群組非常重要，可便利市民做檢測，以找出無病徵的人士，並掌握社區整體感染情況 。她又提到，疫情反彈反映社區有隱形傳播鏈，呼籲市民保持社交距離及注意個人衞生，有擔心或無症狀的市民可以到4個臨時檢測中心接受檢測，或到醫管局46間普通科門診診所領取樣本瓶。

陳肇始與衞生署署長陳漢儀，下午約3時到位於石籬社區會堂的葵青臨時檢測中心了解運作情況，指檢測中心運作暢順，亦有做足感染控制措施，開放首2小時已有超過270名市民到場接受檢測；而位於灣仔的臨時檢測中心，昨日(10日)共採集超過500個樣本並已完成檢驗，全部呈陰性。至於油尖旺及九龍城的臨時檢測中心則將於明天開始運作，預計每所中心每日檢測量為1000個樣本。

陳肇始稱現時各檢測中心、普通科門診及私家醫生皆有向輕微病徵的人士進行檢測，強調仍要靠市民自律，呼籲港人若有病徵應到診所求診，而衞生署及衞生防護中心亦一直有與私家醫生聯絡，便利他們領取樣本瓶。

灣仔及葵青的檢測中心暫定會提供服務至周三(14日)，每日開放時間為上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。政府會在檢視各臨時檢測中心的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定是否有需要延長各臨時檢測中心的運作時間。

此外，食環署上周五(9日)起，一連3晚安排檢測承辦商及流動檢測車，前往中環、尖沙咀及灣仔酒吧區免費派發樣本瓶，她稱酒吧職員及顧客反應踴躍，暫未有任何結果。