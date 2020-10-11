政Whats噏：「違誓或有推翻政府意圖」論被狂轟　聶德權急澄清

政府推出公務員宣誓或簽署聲明效忠香港特區及《基本法》，公務員事務局局長聶德權尋日(10日)出席電台節目時話，局方下周一(12日)會向各部門發通告，今年7月1日起新入職的公務員簽署宣誓聲明，若公務員違反有關宣言，「或者有推翻現屆政府的意圖」，隨即被民主派狂轟「想法瘋狂」令人心寒。事隔一日，聶今日（11日）喺Facebook澄清作出澄清，又重申公務員違反誓言嘅門檻相當高。

聶德權喺Facebook貼文澄清，「如果你(公務員)不接受一國兩制，不承認香港特區是中華人民共和國的一部分，甚至認為需要推翻中央和香港特別行政區政府，這些是違反誓言的表現，而非一些報道所指，違反誓言或有推翻政府的意圖。」

佢又話公務員是特區政府的骨幹，喺政策醞釀及修訂過程中，有責任將意見同分析表達出來，公務員可積極參與、表達看法，透過唔同嘅渠道提出建議，但當政府有政策決定時，公務員就要尊重機制，做好解釋、推動落實同宣傳政策嘅工作，個人嘅想法或政治理念唔應該影響工作，亦唔應該公開表達不滿或唱反調。