政Whats噏：施政報告「齋噏」當抗爭　泛民被轟怕示威咪做議員

立法會延任一年的會期展開，特首林鄭月娥本周三（14日）將到立法會宣讀新一份施政報告，外界都關注一班接受延任安排嘅民主派議員有咩抗爭動作。之不過，工黨立法會議員張超雄今日（11日）就好保守咁話「初步傾向是言語上或標語上的表達」，引嚟唔少網民批評佢哋喺公布去留民調結果嗰陣，講到自己有幾大影響力，但依家就話舉下牌仔，炮轟佢哋示威都怕死，不如連議員都唔好做。

民主派立法會議員早前進行民調決定去留，但喺支持及反對數目都未能達到門檻下，以政治決定為由，話希望可以行「議會路線」，阻擋受爭議嘅政策通過喎。不過講就口響，回顧上周五選舉立法會內務委員會及財務委員會正、副主席時，都已經見到民主派已無招數，只係故技重施，不斷提名候選人同埋提出規程問題，同外界認知嘅「議會路線」好大出入喎！

林鄭再到立法會，唔少人都好奇民主派點出招抗議。之但係，張超雄今日喺一個電視節目上，被問到泛民議員喺特首發表施政報告當日會有咩行動時，就成個論調轉趨溫和。佢話最基本、初步傾向係言語上或標語上嘅表達，但實際操作要再討論。佢亦承認喺《國安法》實施及現時有權用盡嘅情況下，有人會利用立法會嘅《權力及特權法》去控告議員，坦言做嘅示威行動係比較困難。

張超雄呢席話一公開，就引嚟一班網民不滿。有人喺網上留言話，「一早問你哋喺國安法下驚唔驚啦，驚就咁入去叫下舉下牌有鬼用」，又有人諷刺佢哋指「一開始仲講Ｘ到接受『中央委任』留守抗惡法，原來又玩『今日係民主自由最黑暗既1日』」，更有人炮轟佢哋示威都怕死，不如連議員都唔好做啦！睇嚟今次民主派議員唔做激啲都好難同班支持者交代。