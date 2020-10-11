政Whats噏：議員鬧爆單車徑多陷阱　田北辰話中止待續勁過立會

連接上水至元朗嘅新單車徑路段上月底啟用，議員陸頌雄同田北辰(田二少)先後去實地測試，鬧爆單車徑多陷阱兼指示唔清晰，仲有好多「消失的單車徑」，田二少仲形容單車徑「中止待續」嘅威力仲勁過立法會喎。唔知佢係咪乘機踩埋泛民議員「拉布」呢？

田二少話聽聞條路一波三折、七上八落、九曲十三彎，所以身先士卒試探下路。佢尋日(10日)同朋友喺元朗出發，踩到上水雙魚河休憩處，全程大概用咗2個鐘。佢話新路段嘅體驗唔係咁好喎，因為跟足規矩，中途停咗接近40次，加上部分路段指引唔清晰、燈位太耐、甚至搵唔到路，而出現有「消失的單車徑」添！田二少踩完呢段路嘅結論係，暫時唔會帶孫仔嚟喇，話最多都係踩下雙魚河附近嗰段路喎。睇嚟佢都唔係好滿意喇！

唔單止田二少對新嘅單車徑不滿喎。勞工界議員陸頌雄早前同勞工顧問委員會勞方委員鄧家彪早前都試踩新嘅單車徑。陸頌雄喺社交平台話，電子地圖軟件上見唔到單車徑嘅蹤影、指示牌資訊不足，搞到行咗好多冤枉路。佢又話好地地嘅單車徑，因為中段有條路仲好「惡頂」搞到嚴重扣分，四周都係昆蟲之餘，路面又冇緩衝，覺得好可惜咁話。