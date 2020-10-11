南海熱帶低壓料升呢兼命名「浪卡」　港明晚至周中風勢增強

一風未完，一風又起，香港可能去到10月都仲有風打！天文台預計位於南海中至北部的熱帶氣旋未來一兩日會大致移向海南島一帶，並逐漸增強，根據天文台熱帶氣旋路徑圖預測，該熱帶氣旋將於明日下午5時逼近香港400公里範圍，而周二(13日)及周三(14日)本地風力會達東風5至6級，屬於清勁至強風程度，而離岸及高地風力更高達8級，即烈風程度。

天文台預測，位於南海中至北部的熱帶氣旋會在未來一兩日大致移向海南島一帶，並逐漸增強。在該熱帶氣旋及東北季候風的共同影響下，周二三華南沿岸有大雨及雷暴，風勢頗大，海面有湧浪。預料本周後期高空反氣旋增強，廣東沿岸雨勢減弱。此外，熱帶氣旋「蓮花」會在今日移入中南半島內陸並逐漸消散。

內地中央氣象台指，位於南海的熱帶低壓於今日下午2時生成，下午5時其中心位於海南萬寧偏東方約970公里的南海中東部海面，預計將以約15公里的時速，向西偏北方向移動，該熱帶低壓強度逐漸增強，料於明日(12日)「升呢」為今年第16號颱風，並命名為「浪卡」，周二晚將在海南島東南部沿海登陸，亦不排除經海南島以南近海、趨向越南北部沿海的可能。

處於南海中至北部的熱帶氣旋在今日下午5時，位於北緯17度，東經119.5度，即香港東南約810公里，中心附近最高持續風速每小時45公里。而另一熱帶風暴「蓮花」於今晚7時集結在北緯15.2度，東經107.8度附近，其中心附近最高持續風速約為每小時55公里，預料向西移動，時速約12公里，移入中南半島內陸並逐漸消散。

天文台預測今日(11日)大致天晴，明日稍後漸轉多雲及有幾陣驟雨，氣溫介乎25至30度。吹和緩至清勁東北風，明晚風勢增強。展望周二三有大雨，風勢頗大，海面有湧浪。本周後期雨勢減弱。