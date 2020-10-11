大陸偵破數百宗台諜案　包括香港反修例期間刺探深圳武警部署

台海局勢緊張之際，大陸官媒周日（11日）推出專題報道，指國家安全機關展開代號「迅雷-2020」的專項行動，打擊台灣間諜情報機關滲透破壞活動，破獲數百宗間諜竊密案件，並拘捕一批台灣間諜及線人。報道又公開更多台諜李孟居案件細節，指他去年8月赴香港支援反修例示威者，並刺探深圳武警部署。

報道稱，去年香港持續數月的暴力示威中，台獨勢力的鬼影時而顯現，蔡英文當局認為是天賜良機，透過各種方式支持香港暴力示威活動，台獨組織「台灣聯合國協進會」亦立即行動。報道引述國家安全機關消息指，李孟居案發前除了是商人外，亦是台灣聯合國協進會理事，他為了有利於競選立法委員而赴港行動。

去年7月底，李孟居與台灣聯合國協進會候補理事陳亞麟計劃入境香港執行「反送中加油」行動，但陳亞麟臨行前以無法請假為由沒有上機。李孟居隻身於8月18日抵港，參加在維園舉行的集會及與示威者合照，並傳送回台灣；他當日完成在香港行動後，得悉有武警在深圳集結的消息，於是向深圳的生意夥伴打聽。

李孟居於8月19日秘密潛入深圳，翌日在深圳灣體育中心附近的酒店高層偷拍武警集結情況。為了拍攝更多圖片及片段，李孟居更前往體育中心警戒線附近，以藏在腰部的手機偷拍，然後把圖片及片段傳送回台灣。完事後，李孟居打算前往碼頭離境，結果被國安人員拘捕，發現他拍攝的16段片段及48張照片屬秘密級資料。

深圳市國家安全局指，李孟居非法拍攝的內容涉及部隊集結地點、主戰裝備及數量，可測算出部隊規模、戰鬥力及作戰意圖。國台辦發言人去年9月表示，李孟居涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動被依法審查，案件目前已進入法院審理程序。

廣東省國家安全廳表示，李孟居一案是台獨勢力干預香港事務的典型案例，奉勸民進黨當局立即停止插手香港事務；並警告台獨勢力繼續實施此類行為，將違反香港國安法，可判囚3年至終身。

李孟居落網後表示，對盲目執行反中亂港行動十分懊悔，認為台獨、港獨是沒有出路，必須把暴力分子繩之以法。他供稱2001年在美國留學時，經常出入紐約的台灣會館，認識不少台灣綠營人士，包括有「台獨魔術師」之稱的蕭錫惠，返回台灣後加入台灣聯合國協進會。李孟居其後在組織中出錢出力，承擔每年的籌款餐會費用，還積極聯絡蔡英文、呂秀蓮等綠營人士，結果於短短數年間由普通成員升為理事，成為骨幹成員。

大陸官媒表示，台灣間諜情報機關加速綠化，甘於充當民進黨當局推動台獨路線的工具，利用兩岸交往渠道大搞學術情報戰、媒體情報戰及情報外交，妄圖拓展國際空間，嚴重危害國家主權、安全及發展利益。