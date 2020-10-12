觀塘北乏配套　人口增勢爆煲

安秀道分科診所的選址仍是一片空地。（黃仲民攝）

觀塘北交通不時出現擠塞問題，山上九條屋邨及屋苑合共居住逾十五萬人，安達臣道石礦場發展後，人口將會增至二十萬人，但區內的社區、交通配套嚴重不足。有議員料日後大量居民入伙，區內設施、交通會不勝負荷，警告如政府未有做好規劃配套，該區交通及社區配套將會出現「災難性」問題，而政府多次犯低級錯誤，忽視市民需求，令新社區居民慘成「開荒牛」。

議員柯創盛指，政府規劃土地所參考的《香港規劃標準與準則》早已不合時宜，政府有必要拆牆鬆綁。以有約兩萬人口的安達邨為例，邨內只有一個不足十檔的街市，不少居民選擇跨區到瑞和街、秀茂坪街市買餸，相當不便。

此外，區內缺乏康文娛樂設施，唯一的安秀道公園球場仍未落成。政府雖然計劃興建分科診所，但多年過去，選址依然只是一片空地，預計七、八年後才落成。

政府近年雖然增加巴士路線，但路面建設仍不足，尤其是停車空間，違例泊車問題比比皆是，其中不少是「搵食車」。以安達、安泰邨為例，邨內主要幹道是安秀道，一方經新清水灣道去彩虹；另一方則經寶琳道、秀茂坪道去觀塘。而且居民亦與俗稱四順的順緻苑、順利邨、順利苑、順安邨以及將軍澳、西貢居民共用道路，繁忙時間塞上加塞。

柯表示，政府不應流於小修小補，而是大刀闊斧擴闊秀茂坪道等主要幹線；考慮興建高架橋連接觀塘繞道；改建閒置土地作臨時停車場等。他強調，交通是重大基礎建設，難以「亡羊補牢」，政府若繼續以「專業傲慢」的態度規劃新社區，忽視社區實際需要，最終只會苦了小市民。