港府「龜速」規劃用地　安達臣石礦場建屋拖足11年

無能政府一邊嗌無地，一邊浪費靚地，觀塘安達臣道石礦場用地房屋發展講足11年先有屋!政府早於2013年決定將7幅安達臣用地劃作私營房屋發展，私樓發展一拖再拖未有成事，及後公營房屋嚴重告急，2017年又改撥為公營房屋用地，最新進展顯示首批單位最快2024年才落成。該批用地作為本港主要房屋土地供應來源之一，由規劃至有單位落成需時逾10年，有議員狠批發展「龜速」，任由土地曬太陽，亦不改善規劃流程，最終苦了市民。

政府多番強調安達臣道石礦場用地為本港增加短中期土地供應的主要措施，提供約40公頃土地作房屋、商業、政府、團體或社區設施等用途。項目預算估計所需費用更高達約103億港元，上述7幅安達臣用地分別為R2-2至R2-8。政府先於2017年將R2-8撥為公營房屋用地，其後於2018年宣布將9幅私樓地改為公營房屋用地，其中6幅為安達臣道R2-2至R2-7用地，其餘3幅位於啟德區。政府最終將上述7幅安達臣用地當中3幅(R2-2至R2-4用地)交予房屋協會，餘下4幅(R2-5至R2-8用地)則交予房屋委員會發展資助房屋。

7地皮中料最快有單位供應的是房協R2-3用地，擬建的420個單位預計在2024年落成。房協表示，其餘R2-2及R2-4用地分別提供1400個、960個單位，預計於2025及26年落成。房協指出，R2-2用地預計可於本年內完成批地程序，而R2-3及R2-4用地則正進行批地申請及規劃設計。值得留意的是鄰近安泰邨的R2-2用地，曾因優越位置而被稱「地王」，更一度出現於政府賣地計劃表，不過最終被撥作資助房屋用途。此地因位於石礦場而本身享有開揚景觀，加上前方料無「摩天」樓宇遮擋，故日後落成的大廈部高層單位料可盡覽維港煙花海景。

至於撥予房委會的四幅用地，正由土木工程拓展署進行地盤平整及基建工程，預計分別於2024至26年內竣工。房委會預計地盤於明年年初至後年年中分階段到手，繼而開展地基及建屋工程。房委會負責的4幅地皮分別可提供420個至1380個單位不等。

安達臣道石礦場用地除了房屋發展，亦將設有全港首個開放予公眾使用的防洪人工湖，預期在2022年分階段完工。土木工程拓展署表示，該人工湖兼備防洪及康樂用途，目前整體工程進度順利，計劃於本年底至明年初展開綠化及環境美化工程。

議員譚文豪表示，本港的房屋供應緊張，並非本港不夠土地建屋，而是政府未有善用現有土地，明顯是規劃失當，「政府只懂不斷去尋找土地或者造地，但現有土地又不善用，好像新界有大量官地預留給鄉紳興建丁屋，有些土地已經規劃了怎發展，但配套工程卻『龜速』執行，結果令到大批可供發展的土地被浪費，放在那裏曬太陽。」

議員尹兆堅亦指，本港土地資源短缺是源於規劃過程冗長，責任全在政府，「不少審批程序都拖慢來做，例如改地契、規劃等，沒有10年都最少要8年，過程中政出多門，政府無意去縮短流程或者合併處理。」他認為，政府一方面說缺地，另一方面卻不肯改善規劃流程，任由現有土地曬太陽，做法極不合理，市民對此極為不滿。