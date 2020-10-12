住宅暗營釣魚機賭檔　10男女被捕包括5南亞漢

油尖警區特別職務隊根據線報及深入調查後，昨日（11日）中午突擊搜查油麻地佐敦道30號一單位，搗破一個非法釣魚機賭檔。單位內一名56歲本地女子及一名持香港身份證的42歲菲籍女子，涉嫌「管理賭博場所」被捕。

另外6男2女(27至52歲)賭客，當中5名男子為南亞裔人士，其中4人持香港身份證，一人持「行街紙」，其餘1男2女為本地人，俱涉嫌「在賭博場所內賭博」及違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 條例》（第599G章），遭警方發出定額罰款通知書。行動中，警方檢獲4部釣魚機、一部射擊遊戲機、約1,200元賭款及一批賭具。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪，最高可判罰款5百萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於四人的群組聚集。警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守相關法例，減少社交接觸，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。