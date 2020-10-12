直屬家人腎臟未必適合　交叉換腎成患者另一出路

外地推行的「交叉換腎」是多對家庭組合互相配對，例如甲組捐給乙組，乙組捐給丙組，丙組再捐予甲組，以增加配對成功率。醫管局指本港目前推行的「交叉換腎」手術，最多兩組家庭互相配對，出於公平性，所有手術需同步進行，對人手及技術有一定要求，待相關經驗成熟後，日後或可擴展至多對組合交叉換腎。

活腎移植要靠直屬家人或配偶捐贈，但即使家人亦未必可作為捐贈者。醫管局2017年有25名病人因家人血型或人類白血球抗原不脗合，未能捐腎進行移植，對這些家庭來說，交叉換腎是另一出路。醫管局中央腎科委員會主席、廣華醫院內科及老人科顧問醫生麥肇嘉表示，有部分腎衰竭病人只能一直依靠洗腎來維持腎功能，有些已洗腎超過20年，而往往年紀愈大，在遺體腎臟移植輪候名冊的次序就愈靠後，若有機會進行活腎移植，無疑對病人是更佳選擇。

麥又說，本港慢性腎病的發病率不斷上升，現時平均有10%的成年人口有慢性腎病，部分人長遠會演變成腎衰竭，令腎移植的需求上升。隨住人口老化，糖尿病發病率同樣增加，由糖尿病引致的腎衰竭個案亦愈來愈多，他指高達53%的腎衰竭或洗腎病人是由糖尿病引發，認為預防糖尿病亦十分重要。他希望本港的器官捐贈風氣會隨住更多的宣傳及教育而改善，令更多有需要的病人獲得新生。