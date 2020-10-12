交叉換腎推行兩年零戰績　僅1宗成功配對惜家屬終取消手術

本港近年器官捐贈率走下坡，等換腎的末期腎病病人長年有逾2000人，醫院管理局2018年10月推行「腎臟配對捐贈先導計劃」，讓正輪候換腎、各自家屬不脗合捐贈的兩個家庭進行交叉換腎，惟過去2年仍「零戰績」，因要將器官捐予陌生人，仍是不少人難以跨越的心理關口。配對池目前累計有約20宗個案，有一對個案曾配對成功，原定去年初做手術，但最終因家屬有眾多考慮下未能進行移植。

截至今年6月，本港有2255名腎衰竭病人輪候腎臟移植，惟近年器官捐贈率按年下跌，兩年前的腎臟移植錄得76宗，去年跌至57宗，下跌的主要是遺體腎臟移植數字，而活腎移植在過去10年，每年均少於20宗。醫管局兩年前為推高活腎移植率，效法南韓、澳洲及歐洲等地推行俗稱「交叉換腎」的腎臟配對捐贈先導計劃，當親屬的腎臟經檢查後不適合捐予病人，可透過計劃進入配對池，與池中其他同樣情況的家庭進行交叉換腎。

醫管局中央腎科委員會主席、廣華醫院內科及老人科顧問醫生麥肇嘉表示，醫管局在2018年底開始經常在不同腎科中心找合適加入配對池的洗腎病人，但過程不易，因個案要符合一些條件，例如病人有家屬願捐腎但因血型或組織不合適，並要過到心理關口將器官捐予陌生人。2年來在2000多名輪候換腎的病人中，僅找到約20宗個案進入配對池。醫管局每3個月配對一次，成功找到一組個案交叉換腎，但最終取消了手術。

麥坦言，理解不少病人及家屬對計劃仍有疑慮，為減低爭拗及不公情況，配對個案的手術是同步進行，即兩個病人及兩個家屬會同時間做手術。若最終出現一方手術成功，另一方器官因各種因素不合適，未能移植的病人也能重回遺體腎臟移植輪候名冊，並獲優先換腎機會。至於已取出的器官，則會移植給其他合適的病人。

對於計劃推行2年仍「零戰績」，麥無因此灰心，認為萬事起頭難，形容交叉換腎在香港仍屬「BB階段」，加上曾一度成功配對到個案，反映部分家屬對計劃是抱正面及接受的態度。他透露，先導計劃的模式暫不會改變，但承認配對池有擴大的空間，會努力在不同腎科中心繼續尋找病人，配對池的組合愈多，配對成功機會愈高，形容就如「播種」，種子終有一日會開花。受新冠肺炎疫情影響，活腎移植手術一度暫停半年，7月起已陸續恢復手術，麥指暫未對移植手術進度有太大影響。