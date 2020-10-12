折招牌欠保育　團體感可惜　老街面貌不復見

政府10年前實施小型工程監管制度，不少極具特色的招牌因為違例僭建，逃不過拆卸命運。有保育團體慨嘆，《變形金剛4》等荷里活巨片均來招牌林立的深水埗取景，惟屋宇署在審批招牌時糾枉過正，亦欠缺保育措施，清拆了的招牌難以保存，促請該署資助老店維修招牌。

兩年前位於佐敦的澳洲牛奶公司和麥文記招牌雙雙落下，喚起大眾的集體回憶。全民保育行動發言人袁智仁說，屋宇署清拆招牌僅考慮到結構安全，惟不少招牌是街道特色，拆下後老街面貌已不復見，如灣仔大金龍麻雀館的招牌，霓虹燈勾畫出龍和鳳，極具特色。

他又說，不少招牌面積大，民間難以保存，而西九文化區M+視覺文化博物館，一般只接收霓虹招牌，其他極具特色的招牌的命運只有被送到堆填區，如屹立深水埗逾40載，梁添刀廠的刀型招牌等，大感惋惜。

屋宇署表示，《建築物條例》沒有涵蓋保育具特色或有歷史價值的招牌，若招牌擁有人希望保留其招牌，可考慮參加招牌檢核計劃。袁建議屋宇署推出資助計劃，資助老店維修及鞏固歷史悠久的招牌。