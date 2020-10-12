人工智能打擊危險招牌　拖足一年未研究

閃爍的霓虹招牌是香港街道特色，惟老舊招牌一直都是城市炸彈。去年《施政報告》聲言要嚴加打擊違例和危險招牌，除了研究引入人工智能等新科技外，屋宇署更增聘15人專責執法，可是1年過去，政府仍未找數，原定年初研究的人工智能新技術，拖延近1年仍未批出顧問合約。此外，更有近90宗有問題個案拖延4個月仍未發出通知或清拆令，街上行人隨時「中招」，有議員狠批政府歎慢板，路人人心惶惶。

屋宇署2014年起實施「目標街道大規模行動」，向目標街道的危險或違例等招牌發出拆除通知、清拆令或代辦工程。行動推出至今已6年，惟執法速度緩慢，一直為人詬病，審計署兩年前更發表報告，批評屋宇署執法時間超過程序要求的4個月，部分更長逾兩年。最離譜是08年倒閉的泰林無線電行，其位處佐敦的巨型霓虹招牌塵封近10載才告別彌敦道。

捱轟多年後，去年《施政報告》提出一系列措施打擊棄置或危險招牌，包括增聘15人專責相關執法行動。惟積壓數字仍然龐大，屋宇署表示，截止9月18日，有關招牌的舉報個案由接獲舉報起計於30天內仍未進行甄審或視察的有13宗，而已判定須發出通知或清拆令的舉報個案中，由甄審或視察起計多於四個月而仍未發出通知或清拆令的則有84宗。事實上，近年每年都有2千多宗招牌舉報，拆除的只有千多宗，發出傳牌的更只得3、40宗。

屋宇署去年更提到會引入人工智能、大數據和3D空間圖像等新技術，加強執法及鼓勵公眾協助監察。原定今年初委聘顧問研究，聲稱報告將2022年下半年出爐。惟事隔1年，該署回覆本報查詢時承認，人工智能和數碼影像技術的研究顧問仍未有人承包，希望能今年內批出合約，目標是12個月內建立系統，在試點測試，並在30個月內完成研究報告，意味着最快24年中才有報告。至於公眾大數據方面的研究，則是兩個月前才委聘顧問，現時才着手建立有關系統。

東網記者到其中3個目標街道，即黑點巡視，當中包括旺角花園街、荃灣兆和街、深水埗北河街，發現老舊招牌仍然處處，而在花園街更有搖搖欲墜的生銹招牌，被一堆電線纏繞，亦有已拆除的招牌留下殘破的鐵架。一兩條街之隔的通菜街、亞皆老街更不乏「無主孤魂」，在亞皆老街有書局倒閉近1年，招牌仍高高掛起。

議員鄭泳舜說，其所屬的九龍西有許多危險或棄置招牌懸掛，尤其是不少酒樓抵受不住疫情的衝擊結業，但招牌未有拆下，有街坊向屋宇署投訴後仍未獲正視，批評政府置市民生死於不顧。他又指政府拖延一整年，仍未開始研究人工智能等技術，惟他對人工智能加強執法的效能成疑，政府過往在不少範疇上都有研究人工智能，但研究後成功例子寥寥可數，最終只是浪費公帑。