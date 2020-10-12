東方民調：多人涉黑暴遭起訴　再證港府後知後覺

在反修例風波中有逾千名十八歲以下的青少年被捕，教育局暫時共接獲二百多宗教師在社會事件中涉嫌有關投訴，實際上可能有更多教師涉專業失德的情況。有議員形容教師失德問題屬「冰封三尺」，並批評教育局過去一直迴避處理問題，令學生被灌輸錯誤訊息。

涉事教師被指於去年三月在小五生活教育課中散播港獨訊息，包括在工作紙中要求學生回答「香港獨立的原因是甚麼」，以及在課堂中用五十分鐘時間詳細介紹當時已被列為非法組織的「香港民族黨」，並要求小學生作政治表態，舉手示意是否認同該黨的政綱內容，甚至再用三十五分鐘討論台獨、疆獨和藏獨等其他分裂國土的議題。

教育局去年九月接獲投訴，經調查後，當局認為涉事教案、教材及工作紙均有計劃地散播港獨，於九月下旬裁定有關教師嚴重專業失德，並取消其教師註冊；又批評該校管理層監管不力，向校長及副校長發譴責信，並向曾使用有關教學材料的教師發出書面警告。

議員梁美芬形容教師失德問題屬「冰封三尺」，批評教育局過去一直迴避處理涉及教師操守的問題，令學生被灌輸錯誤訊息，又認為當局應增加人手，加快處理涉及反修例事件的投訴。

議員葛珮帆則指，涉事教師處心積慮地宣傳港獨組織，反映教師團隊良莠不齊，有教師將政治帶入校園。她指家長及學生均有知情權，當局應公開教師名稱及有關的考慮因素及裁定過程。

另外，黑暴一役亦有公務員被捕，截至今年二月底，因反修例活動而接受調查或被起訴的公務員就有四十三人，令外界質疑公務員政治中立問題。港府同樣後知後覺，近日才就此急「補鑊」，推出公務員宣誓或簽署聲明效忠香港特區及《基本法》。

公務員事務局向四個中央評議會發出一份「預覽版」通告及一份聲明樣本，包括要求新入職公務員擁護《基本法》、效忠特別行政區、盡忠職守及向特區政府負責，若拒絕簽署聲明將不獲聘用，而宣誓後若觸犯《港區國安法》並定罪，會即時被解僱。