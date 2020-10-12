東方民調：屢接投訴屢縱容　校園政治化無掩雞籠

有小學教師涉嫌在教材散播港獨訊息，被教育局首次以專業失德釘牌。反修例風波自爆發以來，逾四千名學生及百多名教師被捕，教育局被指一直無正視問題。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者認為事態嚴重，校園被政治化如無掩雞籠，批評教育局「釘牌」行動姍姍來遲，無盡早除禍根，導致「播獨」成災，當局作為監察機構未能防患未然，屬嚴重失職。

自反修例風波以來，教育局接獲二百四十七宗有關教師涉嫌專業失德的投訴，經長時間調查後，當局首次以專業失德將教師釘牌。一名於九龍塘宣道小學任教的教師涉嫌在教材散播「港獨」訊息，被教育局取消註冊。教育局局長楊潤雄重申，教師不得宣揚港獨或違法意識，又承認當局對教師操守的把關、監管責無旁貸，並批評涉事教師在教材有計劃地散播「港獨」訊息，又強調局方處理有關個案時，已給予涉事教師充足申述機會。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問四百零一名十八歲或以上市民，對於一名小學教師涉在教材散播「港獨」訊息，更逼小學生舉手表態，四成五受訪者擔心，恐荼毒心智未成熟學生；兩成九認為，事態嚴重如無掩雞籠；一成五斥教育淪政治化。

教育局首次以專業失德將「播獨」教師釘牌，四成五受訪者斥行動姍姍來遲，姑息養奸；兩成二批評當局一直迴避處理教師操守問題；一成八歸咎把關及監管不力。

該事件發生十八個月後教育局才採取行動，又無盡快補救或糾正，三成七受訪者批評教育局作為監察機構未能防患未然；三成五批評屬嚴重失職；一成四轟後知後覺，坐視不理。

過去已有不少相類事件投訴，大部分受訪者不滿教育局的處理態度，四成九轟當局一直無嚴懲變相縱容；三成認為應增透明度，訂聆訊機制及公開名單；近一成認為，應增人手加快處理相關投訴。

由非法佔中到反修例風波，校園被政治化，學生成為反政府主力，三成三受訪者歸咎港府無盡早除禍根，「播獨」成災；兩成七斥監管不力任由校園不設防；兩成六認為無做好國民教育所致。

多名公務員涉及黑暴，港府近日提出新入職者要確認擁護基本法，三成二受訪者轟拖拖拉拉令歪風蔓延；兩成六批評港府管治無能，管不好下屬；兩成六揶揄是遲來的效忠。

綜觀情況，大部分受訪者不滿教育局一直迴避處理教師操守的問題，監管不力，任由校園不設防被政治化，又無做好國民教育，「播獨」歪風不斷蔓延。