探射燈：搞公關騷挽形象　議員：不如做實事

港府去年推出「香港重新出發」項目以挽救因反修例示威浪潮重創的政府形象，並邀請多間國際公關公司入標，但遭8間公司拒絕。港府今年4月捲土重來再次公開招標，最終雖收到7份標書，但其中2間公司相繼於5月及6月退出。有立法會議員直言，現時社會局勢複雜影響公關公司決定，又指對公關措施成效存疑，認為政府倒不如集中精力處理社會問題。

「香港重新出發」項目旨在告知海外目標對象香港的經濟復甦步伐，以及港府如何應對國際共同關注的事宜，並且宣揚本港好客及開放的營商之都形象。港府今年4月重新招標，得到來自美國、法國及新加坡等公關公司投標，但法國及美國公關公司相繼退出，最終由一間國際公關公司以4800萬港元投得。

議員郭家麒表示，對公關公司而言，美國對本港的制裁決定會在投標考量之中，始終無人希望捲入制裁漩渦，最終得不償失。

此外，郭認為政府形象已「破產」，對公關措施可收成效存疑，與其浪費金錢搞「公關騷」，倒不如集中精力和資源解決現行問題更為實際。