探射燈：花百萬製片維穩　網民唔Like

去年下半年起，港府於電視及網絡平台推出多條宣傳短片，以回應社會運動並呼籲市民切勿違法。然而相關宣傳片成本不菲，效果卻未如理想，有學者直言成本過高，估計跟難尋適合製作公司有關。

港府過去先後推出多條宣傳短片、聲帶以歌曲，其中成本最高的為「珍惜香港這個家（行政長官和主要官員）」，製作費用93.8萬港元，宣傳開支亦達10萬港元；「珍惜香港這個家」(I)(II) 兩段宣傳片製作費為106.5萬港元，宣傳開支逾50萬港元。至於宣傳歌曲「青紅皂白，清楚明白」的製作及宣傳成本則為53萬港元，在YouTube上有逾95萬觀看次數，惟大多數網民並不受落，逾6.6萬個帳戶為影片按下「不喜歡」。

珠海學院新聞及傳播學系專業應用教授關偉直言政府處於兩難局面，宣傳短片推出與否都會惹來批評，惟製作成本過高卻肯定引起反感。關續指，現時不少獨立製作團隊提供影片製作服務，成本已大為降低，但政府仍要用近百萬港元費用推出影片，估計與未有太多合適的製作公司可供選擇有關。