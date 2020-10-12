探射燈：政府宣傳不力　部門吉祥物冇人識

環保署吉祥物「大嘥鬼」成功入屋，不少政府部門亦爭相倣效，惟大部分知名度低。不同吉祥物網上專頁追蹤帳戶相差20倍，東網記者於街頭訪問市民，7個政府部門吉祥物中，近半數無一人認識，包括道路安全議會投入50萬港元營運的「留心蛋 」；另一個亦只有1名市民認識。業界指部分政府部門吉祥物宣傳成效不理想，予人感覺「為做而做」，建議參考日本吉祥物設定，否則無助宣傳，枉費公帑。

政府部門透過吉祥物宣傳，惟不同吉祥物的公眾認知度參差。東網記者日前於街頭隨機訪問40位市民對7個政府吉祥物的認識，受訪者包括學生及年齡介乎20至50歲的在職人士。結果發現半數人認識環保署「大嘥鬼」及食環署「清潔龍阿德」，有12人認出消防處的「任何仁」。不過，水務署的「滴惜仔」、漁護署的「B仔」及道路安全議會的「留心蛋」則無人認識；警務處最近推出的「提子」則有1人認出。

不少吉祥物在網上社交平台設有個人專頁，但吸引追蹤帳戶數目參差，如水務署2016年推出的「滴惜仔」，向公眾宣揚珍惜水資源及節約用水的資訊，其專頁累積約2.5萬個帳戶追蹤；漁護署同於2016年為向公眾教育及宣傳本地生物多樣性推出吉祥物「B仔」，其專頁獲逾1.4萬個帳戶追蹤；但道路安全議會寓意「路上零意外」的吉祥物「留心蛋」專頁，1年來僅得約3400個帳戶追蹤。

環保署2013年起為《惜食香港》作宣傳代表的「大嘥鬼」，專頁追蹤帳戶達6.9萬個；足足多「留心蛋」近20倍。而他們的「身價」亦各異，道路安全議會指截至今年6月，已投放50萬港元管理及運作專頁；根據資料，「大嘥鬼」投放的公帑達160萬港元。

國際吉祥物聯合總會會長吳兆新直言，部分政府吉祥物宣傳成效並不理想，予人感覺「為做而做」，而要提升「入屋」程度並不困難，如讓吉祥物頻密地出現在公眾能接觸到的相關部門資訊當中。該會主席陳啟銘則指，不少吉祥物擬人化的塑造不足，可參考日本有名的吉祥物，設定其生日、性格及喜惡等，使它像個真人而非單純一個「公仔」，又建議部門多安排它們「落區」與市民交流，免淪為拍照活動布景板。

立法會議員柯創盛坦言，除「大嘥鬼」及「清潔龍阿德」外，其他吉祥物聞所未聞，政府部門推出吉祥物後要積極宣傳，亦要收集市民意見提升效率，務求深入民心，否則就是浪費公帑，為做而做。東網向各部門查詢吉祥物成效，但水務署、漁護署及警方均未能提供吉祥物營運開支，各部門均指以吉祥物宣傳成效理想，未來將繼續利用作推廣。