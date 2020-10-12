網民熱話：2小巴司機爭執聲大夾惡　郁手慘變滾地葫蘆

街頭上因為小故爭執甚至打鬥場面不時上演，但一開打即「蝦碌」，就相當少見。有網民分享一段小巴司機打架的影片，但影片並沒有一貫惹人同情或指摘，反而是不少網民的留言嘲笑。

有網民在Facebook群組「巴打絲打Facebook Club」轉載一段影片，片中兩名紅Van司機疑因泊位問題而起爭執，片段開始，光頭司機來勢洶洶落車指罵穿白衣的司機，雙方粗言衊語互罵一輪，白衣司機率先動手，向光頭司機胸口一推，衝突一觸即發，光頭司機舉腳踢向對方，白衣司機亦想揮拳還擊，兩人卻齊齊失重心絆倒地上，在跌倒一刻，白衣司機的拖鞋亦飛脫，其後白衣司機多番想爬起，但疑似雙腿乏力，久久未能站起，而率先爬起的光頭司機則得勢不饒人，繼續指罵對方，由於片段在此結束，故未知最終如何收科。

兩人的「拳腳功夫」令網民看得傻眼，嘲笑他們「腳力驚人地弱」、「成日坐喺度，下盤唔夠力，企都企唔穩」、「睇得出體能好差，企唔穩又冇力」，有人更笑稱，「可能根本唔係想打呢」。亦有網民指白衣司機所穿的是拖鞋，質疑穿拖鞋揸車是否安全。

網民有話說：

Gloomy NG：冇時間熱身咋

Luen Hei Wong：原來係街頭腳軟蟹比賽

Kin Kin：打咩交呀，打贏入牢房，打輸入醫院

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