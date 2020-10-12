高銀被德意志信託提清盤呈請　10月30日百慕達法院聆訊

該呈請答辯日期定為10月9日上午9時半(百慕達時間)，為公司收到呈請後兩日。

由於公司無充足時間理解清盤呈請的影響。公司已透過香港律師事務所，指示百慕達法律顧問就呈請提供意見，並出席定於10月9日舉行之聆訊。

清盤呈請聆訊隨後押後至10月30日。百慕達高等法院首席大法官亦頒令雙方須於下一次聆訊前的特定日期提交證據。公司將就清盤呈請作出抗辯。

此外，於10月8日，公司接獲清盤呈請人通知，已向兩間直接全資附屬Cheng Mei Holdings Limited(CMHL)及Goal Eagle Limited(GEL)委任共同接管人。

CMHL及GEL為Smart Edge Limited唯一兩名股東，而Smart Edge Limited則擁有名為高銀金融國際中心的物業。

高銀現正就接管的影響徵詢法律意見。