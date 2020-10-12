啟德及油麻地臨時檢測中心今開放　患感冒市民重複檢測求安心

本港第3波新冠肺炎疫情反覆，酒吧及安老院舍感染群組再現。政府今日(12日)再於啟德及油麻地增設2個臨時檢測中心，市民毋須預約便可到中心做病毒檢測。位於啟德的臨時檢測中心今早營業首個小時有10多名市民到場做病毒檢測，大多數是中老年人，而且部分人是重複做病毒檢測。

位於啟德社區會堂的九龍城臨時檢測中心，今早8時起營運，陸續有市民到場做檢測。居於黃大仙區的方先生表示，之前參與過全民檢測，今日再做檢測是想保障自己和他人。市民蒙先生則專程由火炭乘港鐵到啟德做檢測，他稱昨日(11日)去過人多的地方，亦到教會做服務，所以希望盡市民責任做一次檢測，亦可令昨日與其共處過的人安心。

居於新蒲崗的張先生則稱，他數日前患上感冒，曾到私人診所看醫生，同時在診所做病毒檢測，當時檢測結果為陰性，但考慮到家人安全，所以想做多一次檢測。淘大居民伍氏夫婦亦是重複做檢測，他們稱一個月前在牛頭角參與過全民檢測，亦曾到賽馬會的診所覆診。

今日新增的2個臨時檢測中心， 分別是位於啟德社區會堂的九龍城臨時檢測中心，以及位於梁顯利油麻地社區中心的油尖旺臨時檢測中心。2個中心會開放至本周三(14日)，每日服務時間為早上8時至下午1時半，以及下午2時半至晚上8時，預測每間中心每日可收集1000個檢測樣本。除上述2間中心外，灣仔臨時檢測中心及葵青臨時檢測中心亦會運作至本周三，市民到中心做檢測毋須預約。