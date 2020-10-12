恒指飆530點　內銀及科技股領漲

國家領導人南下出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會惹憧憬，中港股市齊爆升。恒生指數周一(12日)曾飆583點，高見24,702點；收市報24,649點，升530點或2.2%，重上50及100天線。國企指數收報9,878點，升260點或2.71%；科技指數繼續跑贏大市，收報7,748點，升245點或3.27%。主板全日成交1,402億港元，港股通淨買入74.59億元。

內銀股大反撲成升市火車頭，工、中、建三大行股價收市飆4.2%至5.7%，合共貢獻恒指152點。農業銀行升4.5%；郵儲銀行飆6%；招商銀行升3.9%。國際金融股就較失色，滙豐控股無起跌；渣打集團逆市跌1%；友邦保險升0.9%。

科技股亦強勢，「ATMX」之中，以小米集團飆8.3%跑贏，收市報22.7元；騰訊升3.2%報557元；阿里巴巴升2%報292元，合共貢獻恒指183點。美團點評創282元新高，收報275.2元，升1.9%；京東集團升2.9%；微盟升7.5%；金山軟件升4.5%；平安好醫生升4.1%。

中芯國際的晶片工藝有突破，股價勁升11.4%，收報20.6元；華虹半導體亦跟升12.6%。中興通訊5G基站應用自研7納米晶片，股價收升5.6%。

憧憬中央有利好深圳政策出台，相關概念股落鑊。深圳國際升6.2%；深圳控股漲8.3%；廣深鐵路升5.4%；比亞迪股份飆5.4%；深圳高速公路升3.4%。總部在深圳的中國平安亦漲1.8%。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，內地領導人將南下帶動中港股市氣氛，刺激恒指重上24,500點水平。不過，港股要企穩100天線約24,600點，便要更多利好消息支持，由於指數由低位回升不少，短線宜趁反彈食胡。

宏高證券投資經理梁杰文則認為，投資者憧憬有利好消息宣布，觸發短線資金入場，加上港股成交配合增加，以及暫未見美國再出招打壓中國公司，預料恒指短線有機會挑戰25,000點水平。他續指，周一創新高的板塊相對全面，包括科技、內需消費、醫藥等，反映港股升勢健康。隨着螞蟻集團上市在即，他料新經濟股仍有一輪炒作，投資者可伺機買入短炒，相信值博率較現時高追深圳概念股佳。

申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉亦認為，南巡效應下一眾具備深圳概念的股份受資金追捧。可留意深圳國際、深圳控股及深圳高速公路等，深圳概念股料受資金追捧。