新界小學11月安排「異地同考」呈分試　450學生將參加

受疫情影響，有小六跨境學生未能回港進行上學年的呈分試。新界校長會及有關授權教育機構舉行「異地同考」先導計劃，讓本港及跨境學生同時考試。該會上周五(9日)為4間小學的小六生進行呈分試，參加學生約有130人。該會正籌劃在11月下旬安排第二批考試，初步已有450名學生預備參與。

新界校長會與有關機構上周五舉辦「異地同考」考試，4間參與呈分試的小學分別來自北區、大埔、屯門；他們現已安排本周進行第二批小六學生補考，當中約有35名學生參與。另外，較早前亦有4間來自北區、大埔、元朗及屯門的小學完成補考安排，當時有超過100名學生參與。

新界校長會與機構在9月時已為5間小學、約200名小五生進行「異地同考」或補考。有關「異地同考」安排，是讓香港及內地學生於兩地同一時間考核；而補考則是針對未補考的跨境生。在內地的考生會在深圳福田一所學校校舍，分別於不同課室應考，在場會有內地教師監考，同時亦有香港教師以視像形式監考。成績將會交由教育局，用作中一自行分配學位的依據。