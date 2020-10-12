楊超發料強制檢測難實行　倡津貼病人診金

政府早前推行全民檢測尋找社區潛在感染者，惟政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇日前指出，透過政府門診或私家醫生檢測找出陽性個案比率較全民檢測更高，認為政府資源錯配，倡進行強制檢測。西醫工會會長楊超發今（12日）指，到私家醫生求診的患者不一定自願接受病毒檢測，認為從防疫角度上，強制要求病人作檢測的做法是好，但相信較難實行，建議津貼接受檢測病人部分診金，以增加誘因。

楊超發在電台節目上指，大部分家庭醫生如發現病人出現病徵，包括上呼吸道或腸胃炎，均會呼籲病人作病毒檢測，但僅約半數病人響應。雖然醫生勸喻病人作檢測的成功率不高，惟檢測呈陽性反應的「命中率」卻很高，當中每100名接受檢測的病人，就有1至2人確診。

不過，楊超發認為現時很難強制要求有病徵市民作檢測，按守則，醫生為病人進行任何檢查，均要得到病人同意，擔心強制檢視會引起醫患衝突，故西醫工會不贊成有關做法。他建議應改變私家診所現時的檢測流程，讓病人在求診當日即場留下樣本，再交由化驗所人員到診所收集，毋須病人自行交回，每名病人可節省約150港元行政費用，又提出政府可考慮為接受檢測的病人提供100至200港元津貼，以提高誘因。