鍾雪瑩被指涉及去年底大埔開槍案　被拒保釋12月21日再訊

警方於去年12月20日的反修例集會，在大埔截查一名18歲青年時，他突然拔槍並發射1發子彈，青年當場被制服，其同行女子則逃脫。至日前警方拘捕立法會前議員游蕙禎及梁頌恆的女助理、本民前成員鍾雪瑩，指她就是該名女子，控以她一項無牌管有槍械或彈藥罪，案件今（12日）在粉嶺法院提訊，暫毋須答辯，押後至12月21日再訊，以待控方繼續調查和索取法律意見，期間被告須還押。

29歲的被告鍾雪瑩報稱任職設計師，控罪指她於去年12月20日，在大埔翠屏花園一單位及地下，與男子蘇緯軒無牌管有一枝手槍連彈匣內有14粒子彈、一枝長槍、6個長槍彈匣內有211粒長槍子彈及2個手槍彈匣內有30粒子彈。

控方今申請押後，待和蘇的案件一併調查和索取法律意見，蘇的案件將於明日再訊。

據悉，控方指稱警方在開槍事件發生後，翻查上述大廈的閉路電視片段，發現被告和蘇在事發前數分鐘一同落樓，而她在蘇被拘捕後即時逃脫並返回單位，約20分鐘後換了衣服和袋離去。警方事後在該單位發現真槍，另外閉路電視片段亦顯示，被告在案前數天已和蘇出入該單位，警方遂將被告放入拘捕及監察名單，至日前被告因涉嫌干犯另一案而被捕。

控方反對被告保釋，辯方以現金及人事共15萬港元申請擔保，最終被裁判官拒絕。