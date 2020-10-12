炮轟特快公屋又舊又不吉利　揀樓準租戶：寧願瞓馬路天橋底

本年房屋署特快公屋編配計劃家庭申請今(12日)起可揀樓，首批可供揀選單位約1057個，當中包括11個凶宅。有市民直言忌諱入住凶宅，但無奈無屋住惟有「頂硬上」，直言「最緊要有屋住」。另有市民炮轟計劃下單位質素差劣，難以揀選，指「寧願瞓馬路、瞓天橋底都好過住呢啲屋」！

今年特快公屋編配計劃錄得6.27萬宗申請，當中約3.44萬宗為1人申請者，約2.83萬宗為2人或以上家庭申請者。日前房署公布首批供2人或以上家庭揀選的單位名單，今期有11個曾發生兇殺事件的單位，屬近年最多。今早8時許，位於樂富的房委會客戶服務中心大堂已有逾20人等候揀選單位，眾人須保持社交距離，揀樓中心亦每次只能兩人入內。

龍太與丈夫及女兒，寄住於老爺奶奶馬鞍山一個約300呎私樓單位，她表示居住環境十分擠迫，與丈夫及女兒只能瞓碌架床，活動空間欠奉，「一日到黑屈喺房」。苦等近十年的她哭訴渴望與丈夫及女兒等到公屋上樓，即使擔心特快公屋有凶宅單位亦會照住，坦言「到時可能喺屋企會驚，但最多成日開着燈求心安」。

年逾60歲的陳先生一家四口居於大埔一間約100呎劏房單位逾7年。陳先生與妻子分別因腳傷及糖尿病而無法工作，目前兩名女兒仍在就學，領取綜援後仍生活拮据。他稱曾獲房署兩度編配公屋，但因對正垃圾房及日曬等問題而拒絕，又指「自己點都冇所謂，但家人入住會身體唔好」。他今次獲邀揀選特快公屋單位，可惜仍然失望而回。陳表示這次單位質素很差，「又舊又唔吉利」，雖已苦等公屋多年，但也不願讓女兒入住此等環境，直言「寧願瞓馬路、瞓天橋底都好過住呢啲屋」！

周女士一家四口輪候公屋逾8年，她直言對公屋輪候時間甚長而大感失望，因無屋住而子女「兩邊走」跨境返學，必要時寄住朋友家。惟她指盡量不會選擇凶宅單位，「始終中國人都驚鬼神之說」。同樣獲邀揀選單位的陳太，則表示揀不到名單上的心儀單位就作罷，寧願繼續輪候公屋。

今期計劃包括11個凶宅，分別位於葵涌大窩口邨、葵涌葵盛東邨、屯門龍逸邨、屯門安定邨、香港仔華富二邨、深水埗元州邨、石硤尾南山邨、黃大仙竹園南邨、觀塘順天邨、將軍澳寶林邨、沙田沙角邨。以上凶宅租金介乎1154至3234港元。