林鄭月娥宣布押後周三宣讀施政報告　爭取11月底前公布

特首林鄭月娥今早(12日)表示，早上約見了立法會主席梁君彥，通知他需要押後原定於周三(14日)宣讀的施政報告，並強調此舉不會影響立法會本年度的會期及工作，但押後時間仍存在不確定性，會爭取在11月底前的一個星期三宣讀施政報告。

林鄭表示，押後宣讀的原因是經過嚴重的疫情，社會期盼可重啟經濟，而內地疫情受控下經濟已有所復甦，故香港要重啟經濟離不開內地支持，她已梳理了一系列措施，要求中央考慮及支持，而她收到中央通知，因為措施涉及範圍非常廣泛，並非單一部委可以決定，故希望她今個月下旬可以啟程前往北京，參與不同部委協調會議，商討一系列中央支援特區的政策，考慮到施政報告如能包含中央支持香港發展的政策，市民對恢復經濟更有信心，是非常有裨益，所以決定稍為押後宣讀是為了香港公共利益，亦是合適做法。

被問到與北京部委的會議將涉及甚麼內容，以及為何拖至今天才公布時，林鄭表示，會議主要以經濟和民生為主，惟不能詳述會談內容，只表示範圍廣泛，包括聚焦金融、創科發展，並指今屆政府已見初步成效。她強調，沒有拖延至今日才宣布，而是等到今日，因在剛過去的周末才獲通知可到北京開會，故今日與梁君彥討論後便立即向公眾宣布。她又強調，相信在會議後宣布施政報告會令重啟本港經濟更有效。

她續指，今年施政報告要平衡公共財政能力，估計難以像以往一樣大派福利，指今次押後宣布的決定，主要是想平衡會否有一份更有用的施政報告，並表示：「係咪一定要咁固執定咗星期三讀就讀。」她又重申，押後施政報告不等於會影響立法會的議程，認為目前大會議程未議的事項可以繼續做，又認為民生政策若已成熟，不一定要在施政報告內宣布，也可獨立由政策局公布，並透露勞顧會將啟動有關勞工和銀行假期睇齊的政策研究工作。

被問及今次決定押後施政報告是否處於被動角色，林鄭月娥反駁被動或主動是很主觀，個人認為自己的角色很主動，亦指今次與北京商討合作機會是她主動提出，而本港的經濟路線亦是由她設定。至於有傳媒再度問及12偷渡港人事件時，她表示不再評論。