政府外聘傳譯員無劃一標準　申訴署展開調查

申訴專員公署將審研政府外聘傳譯服務的安排是否有可改善之處。

現時為不同種族人士提供服務的政府部門可自行尋找及採購外聘傳譯服務，為有需要者提供傳譯。不過，申訴專員公署今日（12日）指出，政府現時並沒有整合可供聘用的外聘外語及中國方言傳譯員之資料，對傳譯員的資歷要求亦無劃一標準，認為採購傳譯服務過程耗用不少時間和資源，因此申訴專員趙慧賢將展開主動調查，審研政府外聘傳譯服務的安排是否有可改善之處。

申訴署發言人表示，現時政策局、部門及相關機構可按其運作需要及情況，各自從市場聘用合適的外語及中國方言傳譯服務。根據公署初步查訊所得，以往不少執法部門尋找有關傳譯員時，都會參考司法機構的兼職法庭傳譯員登記名單。然而，自2018年8月起，司法機構政務處已停止向外提供該登記名單。

公署認為，有關部門各自尋找及採購外聘傳譯服務，不但耗用不少時間和資源，亦難以保證傳譯員的質素。因此，申訴專員決定就政府當局外聘傳譯服務的安排展開主動調查，以探討政制及內地事務局推行《促進種族平等行政指引》的同時，如何改善政府整體聘用外聘外語及中國方言傳譯員的工作。

趙慧賢表示，希望藉今次主動調查，促使政府當局完善對外聘用外語及中國方言傳譯員的安排，進一步促進政府當局的行政效率，並加強監察政府所聘用的傳譯服務的質素，以貫徹《指引》的精神。