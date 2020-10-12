中大生與男童肛交　表現悔意獲判感化

中文大學男生兩年前於互聯網上認識一名當時14歲的男童後，先後兩度帶他到家中，期間非禮該男童及與他肛交。該名中大生早前承認非禮及與16歲以下兒童作出同性肛交罪，今於（12日）粉嶺法院被判感化令18個月。裁判官表示考慮到被告自中五起對雙性戀產生興趣，之後屢遭歧視欺凌，但他現已感到後悔並且願意接受協助，故接納感化官的建議。

辯方求情稱，22歲被告胡俊已充分反省，有改過的決心，願向事主認錯，感化官認為他需要接受長時間的輔導，故建議他接受感化。

裁判官判刑時明言案件嚴重，被告案發時曾使用潤滑劑，明顯是有早有準備犯案，而法庭需保護心智未成熟的年輕人，不要太早受同性戀的行為引誘和影響。惟裁判官考慮到被告和事主的年齡相距不大，加上事主除了向警方講述事件時表現激動外，沒有精神和身體上的後遺症，故本案在同類案件中不算最嚴重。

裁判官接納被告本性善良，沒有孌童問題，另外他在中學時曾因性傾向而遭欺凌，現已有悔意，故判他感化。

22歲被告胡俊，承認於2018年1月19日在深水埗家中，非禮當時14歲的Y，並於同年2月某日與Y作出同性肛交。案情顯示，被告於2017年至2018年間，在網上社交平台Instagram認識Y。案發時被告邀約Y到其家中，二人在床上傾談期間，被告突親吻Y，又脫去Y的衣物，再幫Y戴上眼罩，被告之後將塗上潤滑劑的手指插入Y的肛門。

至2月初，Y再到被告家中，兩人在雙方同意下肛交。之後被告沒有再回覆Y的短訊，Y及後發現自己的照片被上載在被告的Instagram內，遂告知學校社工，因而揭發事件。