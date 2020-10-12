法律行政人員涉咬甩警手指　控方專家指非疼痛反應

於去年7月14日在沙田新城市廣場衝突中，涉咬甩警員手指的法律行政人員杜啟華，否認公眾地方內擾亂秩序行為、襲警、對他人身體加以嚴重傷害及有意圖傷人罪，案件今（12日）於區院開審。控方指當日被告遭警方制服時激烈反抗，一名偵緝警長按住他的頭部施用「壓點」控制時，遭他咬斷無名指，接受斷指再植手術後獲發逾年病假。控方並引述精神科專家報告指，被告當時是蓄意咬噬，而非眼區疼痛的反應。

控方開案陳詞指，當晚9時後有數百人在沙田新城廣場聚集，不少人向警員投擲物品。閉路電視先拍到被告從4樓向3樓投擲一把雨傘後，匆忙沿扶手電梯跑到3樓。

其後，被告又被拍到檢起地上雨傘襲擊警員葉卓軒以及高級警司梁子健。梁右手無名指受傷並追捕被告，偵緝警長梁啟業出現協助制服。惟被告激烈反抗，梁啟業叫他冷靜不果，遂用右手按住被告頭部，嘗試用「壓點」控制，期間卻遭被告咬斷右手無名指末端甲床部分。

被告被捕後未能出示身份證，他主動告知警員自己的名字。警方並檢取了被告當日身穿的衣物，政府化驗師在其恤衫衣袖發現偵緝警長的血漬。

高級警司梁子健及偵緝警長梁啟業被送院診治，梁子健被證實右手無名指遠端指骨有骨指，獲發病假至去年8月5日。梁啟業則被診斷為右手無名指遠端指骨完全截斷、遠端指骨基部出現粉碎性骨折，需接受斷指再植手術，並獲發病假至今年8月31日。

控方引述精神科專家報告，指由於當時被告的咬噬力量強勁，認為是他自願的行為，而非因右眼區域疼痛所作的反應。