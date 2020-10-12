招募2000長者跟App做運動改善關節　鏡頭記錄情況予治療師作評估

今日(12日)是「世界關節炎日」，全港有超過30%的60歲或以上長者有退化性關節炎。香港聖公會福利協會獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，推出為期3年的賽馬會「無痛E世代」長者膝痛管理計劃，長者可以透過使用手機應用程式「打機」，以平板電腦的鏡頭記錄拉筋、平衡及關節紓緩時的動作，讓電腦系統及物理治療師分析，從而進行鍛煉，若準時做及做得愈標準，更可解鎖更多關卡及遊戲選項。

有關計劃在2019/20年度起為期3年，目標招募約2000名長者參加，讓他們隨時隨地訓練肌肉及關節，改善膝痛的情況。

長者會先由物理治療師作評估，例如做坐椅前伸、兩分鐘踏步測試等，根據他們的狀況，由輕微至嚴重分為3個程度。隨後向他們獲發一部平板電腦，在家中或公園等地方，根據手機App的語音指示及人物動作，進行為時約30分鐘的運動。

運動期間手機App會透過鏡頭記錄運動情況，比對系統內的運動姿勢、骨骼圖及已設定的身體關鍵點以評分，而物理治療師日後亦可下載數據，評估長者狀況。

計劃首階段招募了516名長者，平均年齡73歲，現時已開展了約3個月。透過座椅前伸測試，發現整體參加者的達標率由以往的70%增加至80%；2分鐘踏步測試發現，整體參加者肌肉耐力達標率亦增加，由30%增加至55%而計時起走測試；整體參加者的跌倒風險，則由以往的12.4%減至9.4%。

參加者尹太年約60歲，她屬「輕微」組別，她本身很喜歡打羽毛球，而參加計劃後，發現比以往活動時更靈活。