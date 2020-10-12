網民熱話：行山男捉牛角打卡　網民怒斥無腦

秋天到來氣溫漸涼，不少人都會行山郊遊。行山期間萬一遇到動物，絕不應騷擾牠們，不過有行山客不但走近野牛拍照，更捉住牛角留影，事後在網上打卡「呃Like」，自豪表示與野牛相熟，「點玩都得」。

網民Sherry早前在Facebook群組「香港行山之友」發出一則貼文截圖，截圖是一名中年男子行山期間遇到野牛，男子行近野牛並舉起拇指拍照留念。期間更面帶笑容以雙手緊捉牛角。中年男子上載照片並留言稱，「切勿模仿！老友點玩都得」，似乎認為捉緊牛角的舉動並無問題。

Sherry指出該名男子行為十分危險，牛角其實很脆弱，斷裂的話會令野牛大量出血，甚至死亡。萬一野牛發怒攻擊人，亦可能導致野牛被人道毀滅，「牛發惡撞佢落山，咁牛就有罪，會被人道毀滅」。網民批評男子行為「無腦」，「影衰晒行山人士」；亦有網民慨嘆，「大自然唔只屬於人類，其他生命都應該受到尊重，唔係自己玩得開心就得」。

事件亦惹起「大嶼山愛護水牛協會 Lantau Buffalo Association」關注，其專頁中回應事件，指所有動物受法例第169章《防止殘酷對待動物條例》保護。無論是出自甚麼動機，對野牛有否造成受傷，也會令牠受到一定驚嚇和騷擾。希望相關部門可以加強巡查，避免野生動物受虐。

網民有話說：

Kenneth Wong：陣間撞咗你落山，隻牛被捉去人道毀滅真係無辜

Virginia Kwok：請尊重生命啦，如果畀人扭你耳仔會否高興先

Fre e Sp：登山就登山，你折磨騷擾欺負山上的居民牛兒做甚麼？

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