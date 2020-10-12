傳馬道立妻獲推薦任終院常任法官　學者：市民會質疑有裙帶關係

終審法院常任法官張舉能將於明年接任終審法院首席法官一職，屆時終審法院常任法官將出現空缺。據聞，張官的終院常任法官空缺填補名單，有多位獲推薦的候選人，包括終審法院首席法官馬道立的配偶、高等法院上訴庭法官袁家寧。有學者指，馬道立在任期間的處事方式備受社會爭議，倘若袁家寧接任終審法院常任法官，難免有人質疑是「裙帶關係」所致，繼而引起公眾觀感問題。

現時終審法院3位常任法官分別為李義、霍兆剛及張舉能，而李官及霍官擅長處理民事案件，如袁家寧接替張舉能的終審法院常任法官一職，將會出現3位常任法官均擅長處理民事案件，故有法律界人士認為該常任法官職位應由處理刑事案件的上訴庭法官接替較為合適。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強稱，社會上有不少市民對馬道立的處理方式及言行表示不滿，認為袁家寧應考慮避嫌、甚至考慮退選，而司法人員推薦委員會亦應該尋找其他人選。陳強調此舉並非不認同袁的能力，但考慮到馬道立和袁家寧的關係，容易導致市民猜測是兩人的「裙帶關係」，或馬道立在司法機構的影響力導致袁得到提拔，對社會產生不良觀感。