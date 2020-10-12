僱主領資助後威脅員工辭職　團體批保就業漏洞百出

新冠肺炎疫情重挫經濟，不少打工仔飯碗不保。多個團體今（12日）批評，綜援的資產限額十分嚴格，加上申請、審批的程序均繁複，門檻之高令很多失業人士無法申請，加上補貼僱主支薪的保就業計劃漏洞百出，僱主領取資助後解僱員工的個案屢見不鮮，促請當局盡快推出失業綜援金，以真正惠及市民。

從事旅遊業的柯先生（化名）指出，疫情期間一直配合僱主的無薪假安排，不料僱主申領保就業資助後卻要求他辭職。他其後詢問資方為何不指明解僱原因，反遭資方以推薦信威脅，聲稱不排除在信中列明「不良好」等字眼，最終因擔心影響日後工作機會而接受安排。他又指，失業後生活面對困難，卻因綜援門檻過高而不符申請資格，期望政府設立失業援助金，助其度過眼前難關。

香港職工會聯盟及關注綜援低收入聯盟等多個團體認為，第四波疫情將至，未來的失業情況令人憂慮，惟失業綜援並非失業人士的應急措施，因保險的「現金價值」會包含在資產內，失業人士如申請綜援則需停供保險，令其進退兩難。團體又指，第二期保就業計劃較首期少了1.1萬名僱主申請，反映有僱主計劃裁員，政府應盡快推出失業綜援金。