拉布黑暴疫情三夾撃　建造業失業率27.8%　工會倡15工種凍薪

疫情重創各行業，有建造業工會今（12日）發布調查，發現整體失業率為27.8%；就業不足率則為33%，與2003年沙士後的情況相若，又指受到立法會「拉布」、黑暴事件及疫情三大夾擊，導致工程項目急劇下降，工人難以就業，建議業內主要15項工種，包括搭棚及油漆等，自今年11月起暫不調整薪酬，建議2020至2021年度凍薪1年，促請政府推出更多短期合約工程，以吸納失業人士。

香港建造業總工會今年6至8月期間，以電話訪問超過1.7萬名會員，發現整體失業率為27.8%，較政府早前公布的行業失業率11.1%更高；失業受訪者中更有87%屬41歲至70歲。調查又顯示，失業率較高的工種分別是紮鐵、金屬工、釘板、坭水及油漆，失業率均高達30%。

工會認為，由於立法會出現「拉布」，多項基建工程未能順利通過財政預算，導致工程出現嚴重滯後，加上本港經濟放緩，市民置業意欲大減，導致發展商減慢樓宇的興建速度，進一步打擊勞動市場，建造業隨之步入「寒冬期」。該會要求政府向工友發放經濟援助、推出短期合約工程以吸納失業工人、並加快財委會撥款，以創造就業職位。