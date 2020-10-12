環團終審上訴得直　郊野公園劃界漁護署須諮詢委員會

終審法院今日（12日）在一宗針對漁農自然護理署制郊野公園範圍的司法覆核案中裁定，由漁護署署長兼任的郊野公園及海岸公園管理局總監（下稱總監），在決定是否將毗鄰土地納入郊野公園前，必須先徵詢郊野公園及海岸公園委員會（下稱委員會）的意見。法庭因此正式下令，撤銷總監不把海下、白腊、鎖羅盤、土瓜坪、北潭凹和田夫仔6幅土地劃入郊野公園範圍的決定，並頒令總監再作決定前，必須先把上述個案交予委員會審核，及聽取委員會的意見。

這宗司法覆核案是由「保衞郊野公園聯盟」成員陳嘉琳於2014年提出。高院原訟庭於2017年雖同意撤銷總監不把上述6幅土地納入郊野公園的決定，但就裁定總監在再決定前毋須徵詢委員會，陳遂提出上訴。高院上訴庭在去年駁回陳的上訴，陳就再向終院提出最終上訴，終院於今年5月受理申請，並在9月審訊，至今日頒布書面判詞，裁定陳上訴得直，並下令郊野公園及海岸公園管理局須支付陳由初審至終審的訟費。

終院5名法官表示據《郊野公園條例》的規定，委員會的設立目的，包括考慮郊野公園的政策及計劃，並向總監提供意見。原訟庭和上訴庭都裁定，是否把某幅土地劃入郊野公園的具體決定，並不屬政策或計劃。不過終院就認為，條例條文對總監劃定郊野公園範圍的職能，有清楚連繫到委員會的參與。總監與委員會是向特首建議劃定郊野公園的唯一相關人士。

終院指出，「政策」和「計劃」兩詞，可以包括一些籌算中的事件或行動。在本案中，總監在擬定一套新準則後，按新準則決定是否將某些土地納入郊野公園，是屬於「政策」一詞的範疇，有關評估結果則符合「計劃」一詞的定義。而且這些政策與計劃是關乎郊野公園的，所以總監必須先將問題交給委員會考慮，並參考委員會意見才作決定。