百佳大抽獎今登記　電話熱線繁忙網站暢順

百佳超級市場申請第二期保就業計劃並向市民提供回饋，推出「誠心賞你」大抽獎，市民毋須到百佳消費，只需今日(12日)至本月18日晚上11時59分前憑有效香港手提電話號碼、出生月份及日期，即可經網站或電話參加大抽獎。是次獎賞總值逾3200萬港元，除了提供超過31萬份的100港元百佳現金券，更設有10個頭獎名額，幸運兒可參與「一分鐘免費掃貨」。

大抽獎今午1時開始登記，東網記者嘗試透過電話熱線登記，惟線路繁忙，多次均未能成功撥打及登記，東網記者其後經網站登記，未有出現網絡擠塞的情況，過程暢順。市民只需輸入手機號碼、出生月份及日期即可。有長者鄧伯稱，從下午1時起已開始撥打熱線，嘗試近45分鐘均未能成功，認為超市承諾向市民作出回饋，惟受惠方式迂迴。

百佳早前公布透過超過20個社福機構向弱勢社群派發現金券，百佳將於下月初起向低收入家庭、長者及傷殘人士發放每人200港元現金食物券，料受惠人數逾20萬，總額逾4000萬港元。

百佳所屬的屈臣氏集團首席營運總監倪文玲早前透露，曾與政府溝通，提出以直接購物8折，以及在超市消費送現金券等模式，將百佳獲得的保就業津貼總額一半回饋市民，但不獲政府接納，所以決定以抽獎模式進行。