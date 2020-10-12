林鄭押後發表施政報告　內會前主席批出爾反爾如玩泥沙

特首林鄭月娥今日（12日）「破天荒」宣布，押後原定於本周三（14日）在立法會宣讀新一份施政報告，原因是需要在本月下旬前往北京與內地部委，協調施政報告提出的措施，承諾會爭取在11月底前公布，成為首位臨時押後宣讀日子的特首；立法會有關的答問環節及就致謝動議的辯論也受影響要推遲。立法會內務委員會前主席劉健儀認為臨時宣布延後日子，予外界感覺就是「出爾反爾，如玩泥沙」。

今次林鄭臨時「甩底」，不單止影響立法會本周三的議程，而原定周四（15日）舉行的施政報告及行政長官答問環節亦受影響而取消。至於立法會辯論施政報告致謝動議相信也會順廷。另外，按照慣例，特首在發表施政報告當晚及翌日早上，舉行電視台聯播論壇及電台聯播「烽煙」節目，她早前已決定不會出席有關論壇，暫未知延遲發表施政報告後的安排會如何。

劉健儀回應事件時指根據《議事規則》第13（1A）條列明，行政長官可隨其意願在每一會期首次會議上向立法會發表施政報告，規則寫得較寬鬆，對於特首「話嚟又唔嚟」未有清楚寫明要如何處理，但認為港府能提早主動與內地有關部門商討會更理想，否則現時臨時宣布延後日子，予外界感覺就是「出爾反爾，如玩泥沙」。但她強調，如林鄭今次上北京可為港爭取振興經濟的措施，整個決定都情有可願。

林鄭去年宣讀施政報告的情況也是波折重重。去年10月反修例示威持續，街頭暴力及警民衝突愈趨嚴重；與此同時，一班民主派立法會議員亦在議會內，採取較激烈的示威方式。當時林鄭發表施政報告時，民主派議員離座抗議、使用擴音器高叫口號，更以投影器在議事廳牆上、即林鄭身後投射示威標語。

及後立法會主席梁君彥多次要求阻礙會議進行的議員離開，惟對方未有配合，梁君彥在會議開始不足半小時就宣布休會。最後，林鄭宣讀施政報告亦不足1分鐘，最後需要改以視像形式發表；而有關的電視台及電台聯播論壇亦因社會局勢不穩取消。