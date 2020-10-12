多年前買樓加名做按揭　退休警長促子還業權

一名警長1994前臨近退休時購入房協一個單位，因擔心借不到按揭貸款，遂將長子列為業主之一，事隔多年他要求兒子將單位轉回他一人名下遭拒，因此要入稟法院追討。案件今（12日）於高院開審，原告指物業是他出資購買，故業權是屬於他一人，兒子只是受託持有物業。

原告黎漢添，被告是其兒子黎子能。涉案的房協深水埗樂年花園單位，是原告於1994購入以208萬港元購入，目前市值近1000萬港元。因為他買樓時預計3年後退休，擔心難借到按揭，遂加入被告成為聯名業主。

原告指該單位的費用及供樓款項均由他支付，他與被告兩人的共同意願，單位業權全屬於他，被告僅受託持有部分業權。惟原告其後多次要求被告把該單位轉回他一人名下，被告都未有理會。

現年70多歲的原告黎漢添出庭作供指，樓是他決定買錢亦是他付，故被告雖是登記業主，但業權應只屬於他，他有權隨時收回。他又指過往已多次「畀錢」被告做生意，但他一直未還分毫。

原告本身是南丫島原居民，他承認自己重男輕女，而被告是他長子，一直得到他喜愛關心，只是二人關係有點疏遠：「他只會在需要錢時才會與我及家人聯絡」。早年他曾「畀」錢被告買樓及做生意，共達75萬港元，但他強調那些其實是借款，被告應該要還。

原告又指，他在南丫島有一幢3層丁屋，被告與么子各分到一層。雖然他承認曾於2017年向被告提出，以丁屋換回涉案物業業權，但他強調該幢丁屋及樂年花園物業均屬他擁有，他可隨時收回。