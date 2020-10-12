老翁染食肉菌截肢後仍不治　醫生遭質疑未清菌強行植皮

八旬老翁一次意外擦傷小腿未有即時求醫，及後傷口因感染食肉菌發炎被送往聯合醫院施手術清創。他聲稱在手術中醒來，不能動彈卻感受到痛楚，之後更疑因惡菌未能完全清除，病情急轉直下，即使截肢仍未有好轉，數天後更告不治。死因庭今(12日)為他展開死因研訊。

本案死者為張興祥，他於2015年1月16日在聯合醫院經搶救無效後死亡，終年85歲。

死者的媳婦盧康貴供稱，死者於2014年某天次乘巴士時不慎擦傷右小腿，惟沒有前往醫院治療，直至12月1日因傷口惡化始到聯合醫院急症室求診。

死者於12月2日及7日兩次接受清創手術後，曾經表示「好痛！好痛！」。在她追問下，死者稱害怕做手術，因他在手術期間能聽到聲音，更感受痛楚，卻沒法說話及活動，家人因此質疑麻醉醫生用藥不足。

及後死者須進行植皮手術，在小腿傷口上植上肌肉。盧指因她的丈夫有醫護工作的知識，故要求醫生必須清理乾淨傷口上的惡菌才可植皮。

然而，死者於手術一週後病情轉差，醫生表示在死者的小腿傷口驗出兩種新的惡菌，並非原本所感染的食肉菌，故家屬認為是在醫院內新感染，並懷疑醫生知道惡菌未清理乾淨，仍強行施手術。

死者於2016年1月12日接受切除左腳小腿手術，惟於1月16日因病情嚴重最終不治。