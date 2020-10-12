立會選舉收1085宗投訴　861宗與初選有關涉選舉舞弊

政府早前宣布因應新冠肺炎而押後立法會選舉，選舉管理委員會今日(12日)公布2020年立法會換屆選舉報告書，政府在是次選舉中一共接獲1085宗投訴，當中有861宗投訴與個別組織在提名立期開始前舉行「初選」活動，相關投訴是指有關活動涉違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》的規定。

根據報告書，1085宗投訴中有986宗由選管會處理，66宗由選舉主任處理、26宗由警方處理、7宗則由廉政公署處理；除與初選有關外，其他投訴主要涉及展示選舉廣告，以及選民在拉票活動中受滋擾，分別有35宗和26宗。

根據報告指，完成處理的個案中，只有16宗仍在調查，由選管會處理的個案則沒有被裁定投訴成立；由選舉主任處理的個案則有24宗被裁定投訴成立或部分成立，相關個案與選舉廣告有關，並向違規者發出共30封警告信；由警方處理的有1宗成立。

對於民主派早前就立法會選舉舉行初選，選管會指，本港現行選舉法例和程序中並無「初選」機制，社會上有意見認為涉及大量選民及參選人的「初選」可能會誤導選民以為是公共旗舉的一部分，因而產生混亂和影響選舉結果，認為當局應認真研究，考慮是否有需要管制有關活動。選管會又指，所有候選人不論最終有否報名參選，均須按法例申報選舉開支。