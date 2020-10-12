境外投票涉重大政策考慮　選管會指政府應研究法律運作　

選管會認為，若在有港人居住的地方都設投票站是不切實際。

政府宣布押後立法會選舉不少於1年，對於有建議政府應研究電子投票，以及容許境外投票，選舉管理委員會於今日(12日)發布的2020年立法會選舉報告書中指，若使用電子投票就會有實體選票，在點票站監察點票的角色會被取代，削弱選舉的整體透明度；至於容許境外投票方面，選管會認為涉及重大的選舉政策考慮，政府應就政策層面和法律運作作出研究。

根據選管會公布的選舉報告書，選管會認為如在選舉中使用電子投票，優點是方便選民、令投票和點票更有效率，與讓候選人及其代理人監察投票及點票、市民觀察點票的安排很大不同；如以互聯網投票須核實選民身份、技術和系統保安問題、監察投票和點票等等，須作嚴謹考慮和研究，否則嚴重影響公共選舉的公開、公平和公正性，又指部分曾採用電子投票的海外地方，最終放棄有關安排。

選管會提到，由於新冠肺炎疫情肆虐，嚴重影響跨境交通，有香港居民因而滯留境外，故有強烈聲音認為應提供境外投票，但選管會指，選舉事務處的運作和資源均只限於香港境內安排選舉，如在境外設投票站，選管會並無相關運作經驗，大部分工作須由境外的相關單位負責，亦須審慎研究關於為境外投票制定一系列安排，包括運送選票過程、登記安排、監票和點票過程等，又指在每個有港人居住的地方設投票站是不切實際。選管會又指，境外投票涉重大選舉政策考慮，政府應就政策層面和法律運作作出研究。

對於建制派倡議設「關愛隊」，讓長者等人士優先投票，選管會指選舉法例並無條文容許任何人士可優先投票，若需要容許某群組或年齡層選民優先投票，當局應就選舉法例進行相應修訂，並提交予立法會審議。