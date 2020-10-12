政府遲來的補鑊　7月起入職公務員須作效忠聲明

去年修例風波被捕的示威者，當中不乏公務員，被外界質疑其政治中立問題，而政府其後急「補鑊」，要求公務員簽署聲明及宣誓擁護《基本法》。公務員事務局今日(12日)向各部門發出通告，公布就所有在今年7月1日或之後聘任為公務員的要求，即在此日期或以後加入中華人民共和國香港特別行政區政府的公務員，將要宣誓或作出聲明擁護《基本法》、效忠香港特別行政區和對香港特區政府負責。

局方表示，為了加強公務員對其公職身份所帶來的期望和責任的認知，新入職公務員將被要求宣誓或作出聲明擁護《基本法》、效忠香港特區和對香港特區政府負責。大部分準受聘人須在接受聘任時同時簽署聲明，直接受聘擔任高級職位如部門首長的人士，則須宣誓。

至於若有人員在職期間涉嫌或被裁定違反聲明或誓言，有關個案會按公務員規則和規例處理，包括《公務人員(管理)命令》或有關的紀律部隊法例下的紀律行動。

當局解釋指，要求公務員宣誓或作出聲明，是對公務員須背負的責任和期望的公開確認和真切體現，有助進一步維護和推廣公務員隊伍應恪守的核心價值，並確保香港特區政府能有效管治。而有關安排亦符合《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》(《港區國安法》)的有關規定。

根據《基本法》和《公務員守則》，擁護《基本法》、效忠香港特區和對香港特區政府負責，是公務員的一貫責任，公務員職位的受聘人須明確知悉並接納這些責任。而《港區國安法》當中第6條訂明「香港特別行政區居民在參選或者就任公職時應當依法簽署文件確認或者宣誓擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區。」