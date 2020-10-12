吳文遠擺街站否認生噪音　街坊稱覺好嘈及危險報警

社民連秘書長吳文遠今年5月16日在紅磡擺街站時，被街坊投訴揚聲器聲浪過大，他否認一項擴音器造成的噪音煩擾罪，案件今(12日)於九龍城法院開審。家住海濱南岸的紅磡街坊姚永麟作供稱，當日傍晚與妻女經過現場，發現吳文遠正在擺街站並用揚聲器叫口號，他未有留意口號內容，但揚聲器音量已蓋過車輛響咹聲，他覺得「好嘈、好危險」，遂報警求助。

辯方指吳文遠當時是在行使言論自由，質疑姚是因討厭吳或其政見才報警。姚回應說雖認得吳是民主派陣營，但強調其政見與自己無關，又稱「言論自由唔係大曬，點解要考慮佢言論自由」，他表示只會考慮對方是否「嘈到自己」，並指：「人人做抗爭都有理由，有人唔鍾意聽可以報警」。

高級警員黃玉群則供稱，當日接到投訴到場調查，觀察了約兩分鐘，認為吳用大聲公叫囂的聲量「令人唔舒服」，遂上前要求吳調低音調，但對方反要求他提供噪音測量器，黃在警告無效下抄低吳的資料，兩星期後向他發出傳票。而黃在接受辯方盤問時承認，執法時不會考慮對方的基本人權。

辯方在中段陳辭指，吳事發時只是在行使憲法賦予的言論自由，而傳票所指的噪音只維時約2-3分鐘，根據案例10分鐘的狗吠聲亦只屬短時間不算噪音，直言：「狗吠都忍10分鐘，人講政治內容3分鐘都忍唔到。」

辯方並稱《噪音管制條例》中所指的「公眾地方」，並不包括正進行牟利活動的地方，而吳當時的街站設有籌款箱，故應獲豁免。

而控方就要求申請押後以回應辯方陳辭，裁判官遂將案件押後10月23日續審。