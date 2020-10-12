為北上押後宣讀施政報告　泛民直斥林鄭為「扯線公仔」

特首林鄭月娥押後宣布《施政報告》，民主派會議召集人胡志偉指出，《施政報告》理應早已準備好，認為林鄭的解釋不可信，他批評今次做法令人覺得，原本百分之一百屬於本港內部事務的《施政報告》，也要得到中央首肯才可公布，批評特首施政沒有將港人置於首位，直斥她是「扯線公仔」。

議員邵家臻更撕爛一本「撕政報告」道具以表達不滿，指押後發表令市民對報告的期望化為烏有，並質疑當中涉及干預一國兩制之嫌，要求她「快啲走啦」。民主派亦表示，《施政報告》可能已經印刷，今次決定有負一眾有份編制報告的公務員的心血，特首欠他們一個道歉。

至於一眾建制派議員則表示尊重和理解今次押後《施政報告》的做法，建制派「班長」廖長江認為，本港經濟經歷了反修例示威和疫情的雙重衝擊後，經濟情況變得很差，而財政儲備亦降至8000億港元，當前最重要是提振經濟，令本港可以重新上路及在面對將來的路時更有底氣。

議員麥美娟和容海恩則期望修改後的《施政報告》能注入引領香港走出經濟困局的新方案。至於早前有消息指，港府計劃開展勞工假和銀行假睇齊的工作，麥期望措拖能「成熟一項推一項」，不要拖至11月時才宣布；多名建制派議員亦促請港府早日促成粵港澳三地健康碼互通的措施。