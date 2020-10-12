河套區創科園2027年前建8樓宇　首幅土地明年交付

政府近年提出在落馬洲河套地區興建「港深創新及科技園」，發展計劃終於曝光。政府向北區區議會提交第一批次發展的文件指，創科園總樓面面積達120萬平方米，是現時白石角科學園的3倍，首幅土地預料明年交付創科園，展開首3座樓宇的建造工程，包括濕實驗室和創新斗室及附屬設施。

政府文件指，創科園計劃分兩期發展，每期大致分為3個批次，預計可提供共67座樓宇，總樓面面積達120萬平方米，逾一半會用作科研用途。第一批次發展共有8座樓宇，涉逾11.6萬平方米樓面面積，首幅土地將於明年底前交付，以展開首3座樓宇的建造工程，預計第一期主體工程及創科園第一批次發展可在2024至2027年間分階段完成。當局指，諮詢相關區議會後，將會向立法會申請撥款。

文件又指，顧問團隊初步建議6大優先發展的研發領域，包括醫療科技、大數據及人工智能、機械人、新材料、微電子及金融科技，是當局首次披露創科園的發展定位。至於營運模式，顧問團隊則建議參考香港科學園及世界其他領先創科園區的經驗，制訂合適的入駐機構錄取準則及相關政策，例如在對香港創科聲望、培育本地創科人才等方面的貢獻。