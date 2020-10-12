房署就防疫令發近萬個口頭勸喻　2人違口罩令被罰款

房屋署今(12日)公布，為確保防疫措施有效執行，署方持續巡查其轄下公共處所，期間就禁聚令和口罩令合共作出了近萬個口頭勸喻，有2人因違反口罩令被罰款。

署方表示，根據現行《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)，市民禁止在公眾地方進行多於4人的群組聚集，違例者最高可被判罰款2.5萬港元及監禁6個月，或可藉繳付定額罰款2000港元以解除因該罪行而須負的法律責任。而自此規例生效後，署方已在轄下公眾處所巡查了4307次，並作出1722個口頭勸喻。另外，由本年1月至今，署方向警方轉介了767宗懷疑在公眾地方賭博的個案，118個被定罪的住戶已按「屋邨管理扣分制」被扣除分數。

此外，署方又指，根據《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》(第599I章)，市民在公眾地方必須佩戴口罩，若違反有關規例可被定額罰款2000港元，而執法人員於轄下公眾地方，包括公園、休憩處、街市和商場等進行了6247次巡查，共發出7569個口頭勸喻及2張定額罰款通知書。

該署發言人重申，執法人員會先對違規市民作出口頭勸喻，若屢勸無效，便會採取執法行動，發出傳票或定額罰款通知書。發言人呼籲市民必須遵守有關規例，以保障其個人及公眾健康。