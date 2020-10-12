豪宅富婆經營淫網判監3年　菲傭做跑腿囚7個月

居住半山豪宅、年輕時曾當妓女的六旬已婚婦，因年邁無法重操故業，竟充當淫業集團主腦並經營6個賣淫網站，安排不同國籍的妓女到酒店提供上門性服務，並利用家中兩名菲傭做「跑腿」，9年間共賺逾3300萬港元。婦人及另一名菲傭早前承認串謀依靠他人賣淫的收入為生、串謀洗黑錢及洗黑錢共6項罪名，今（12日）在區院接受判刑。法官胡雅文形容案中的淫業集團規模龐大，組織井井有條，分別判監2名被告入獄3年及7個月。

2名被告依次是68歲婦人黃佩𤧟，及42歲菲籍女子PALPAL-LATOC Jo-an Evera，二人同承認一項串謀依靠他人賣淫的收入為生及一項串謀洗黑錢罪，並各自承認2項洗黑錢罪，涉及共逾4800萬港元犯罪得益。同案另一名47歲菲傭已於去年9月認罪，被判監10個月。

法官判刑時，雖然首被告早前求情時，聲稱受抑鬱症困擾，但法官指她早於犯案前已開始罹患抑鬱症，故認為並非重要的求情因素。考慮到首被告是在安排審期後一段時間，才去信法庭表示認罪，故只給予25%刑期扣減，判她入獄3年。至於次被告方面，法庭認為其案中所扮演的角色相對輕微，加上她願意出庭作控方證人，故決定扣減她45%刑期，判處7個月監禁。

案情指，警方於2018年派員假扮嫖客，透過涉案賣淫網站電召妓女到酒店提供性服務，行動中拘捕3名俄羅斯及委內瑞拉籍妓女，調查下發現涉案賣淫網由首被告黃佩𤧟或其名下公司註冊。同年警方突擊搜查黃位於中半山地利根德里騰皇居II的單位，搜出交易紀錄及帳目簿等，同日拘捕黃及2名菲傭被告。

警誡下，次被告透露她自2009年4月受聘於黃做家傭，她來港後不久，黃便邀請她協助其賣淫業務，她及另一菲傭被告負責接聽客人來電，回覆客人的電郵或Whatsapp訊息，以及安排妓女上門找客人。她表示從賣淫業務每月可得另外約1000港元的報酬，她更透露網站顯示的妓女相片是互聯網搜尋得來，實際上門的妓女是另一人，而妓女即使是不同國籍，收費都是劃一。