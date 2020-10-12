前警員停的士阻防線兼襲警　遭斥無悔意囚半年

曾任警員的六旬的士司機，去於年7月7日九龍區大遊行期間，被指在道路中橫泊的士阻擋警方防線，期間更涉嫌踢了警員的腳兩下，他承認酒後駕駛罪，之後經審訊後被裁定襲警和阻差辦公罪成，今（12日）在九龍城法院被判入獄共6個月及停牌3年，另須自費完成駕駛改進課程。裁判官直斥他無悔意，守法意識薄弱，做事不理後果，其當時的行為會令現場情況惡化。

66歲的被告張錦運，判刑後他申請以5萬元現金保釋外出等候上訴獲批，期間他不得離港、居於報稱地址及定時到九龍城警署報到。

暫委裁判官鄭潤聰判刑時指，被告於70年代因身為警員貪污而首次定罪後，先後犯過打劫、賭錢、恐嚇、暴力及醉酒駕駛等罪，他沒有穩定工作，90年代開始靠綜援維生，與家人20年無接觸。

而感化官就形容被告態度迴避，守法意識低，但辯方就解釋被告只是避談不快經歷，並非不合作，他承認自己性格易怒，不懂處理情緒問題及容易激動，案發時更受酒精影響，事後他已主動尋求心理輔導。

辯方續指，被告阻礙的時間只維持2、3分鐘，他本來已上車打算離開，因警員叫他落車才引發之後的事，當他得知有警員受傷也即時表示歉意：「我唔係有心，好對唔住」。辯方形容被告非大奸大惡之人，過去3年有到老人中心做義工，同居女友及朋友等今日也到庭支持。